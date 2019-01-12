Проблемы с женщинами останутся в прошлом! Названы лучшие продукты для улучшения мужской потенции

Простой и полезный план питания позволит повысить фертильность и общее здоровье всего организма.

Многие мужчины страдают от проблем в постели по достижении зрелого возраста, но подобные физические отклонения могут коснуться абсолютно любого гражданина, который пренебрегает здоровым рационом и подвержен воздействию стрессов. Недавно были названы лучшие продукты для улучшения мужской потенции, с которыми проблемы с женщинами останутся в глубоком прошлом. В первую очередь специалисты рекомендуют включить в свой рацион продукты, богатые цинком, ведь этот компонент улучшает выработку половых гормонов. К таким продуктам относятся семечки тыквы, речная рыба, сельдерей, кальмары и морская капуста. Не менее эффективными окажутся орехи и семена кунжута, позволяющие насытить мужской организм жирными кислотами, которые также положительно сказываются на гормональном фоне. В борьбе с ежедневными стрессами помогут яйца, а повысить уровень тестостерона можно за счёт употребления мёда. Чеснок и лук и вовсе являются натуральными афродизиаками, способными значительно усилить половое влечение.

На активности либидо сказываются фрукты оранжевого и жёлтого цвета, так как их состав богат на лютеин, ускоряющий выработку тестостерона. Любителям мяса стоит чаще обращать внимание на индейку, баранину и телятину, которые в разумных дозах насытят организм энергией и многими полезными веществами. Усилению эрекции способствует поглощение клетчатки, поэтому целесообразным считается употреблять в пищу яблоки, капусту, зелень и хлеб с добавлением отрубей. Кроме того, улучшить потенцию мужчине поможет красный виноград, тунец, гранат и авокадо. Из напитков нужно как можно чаще пить молоко, помогающее в процессе роста мышц и выделении мужских гормонов. Диетологи не забыли и о тех продуктах, которые негативно сказываются на фертильности сильного пола, поэтому лучше избегать включения в рацион обилия специй, жирного мяса, пива, газированных напитков и пищевых добавок с использованием стероидов. Придерживаясь данных советов, можно сделать счастливым не только себя, но и свою вторую половину, ведь влияние качественной половой жизни на отношения трудно переоценить.