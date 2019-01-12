Проблемы с женщинами останутся в прошлом! Названы лучшие продукты для улучшения мужской потенции

Сегодня, 15:44 \\ Здоровье

Простой и полезный план питания позволит повысить фертильность и общее здоровье всего организма.

Многие мужчины страдают от проблем в постели по достижении зрелого возраста, но подобные физические отклонения могут коснуться абсолютно любого гражданина, который пренебрегает здоровым рационом и подвержен воздействию стрессов. Недавно были названы лучшие продукты для улучшения мужской потенции, с которыми проблемы с женщинами останутся в глубоком прошлом. В первую очередь специалисты рекомендуют включить в свой рацион продукты, богатые цинком, ведь этот компонент улучшает выработку половых гормонов. К таким продуктам относятся семечки тыквы, речная рыба, сельдерей, кальмары и морская капуста. Не менее эффективными окажутся орехи и семена кунжута, позволяющие насытить мужской организм жирными кислотами, которые также положительно сказываются на гормональном фоне. В борьбе с ежедневными стрессами помогут яйца, а повысить уровень тестостерона можно за счёт употребления мёда. Чеснок и лук и вовсе являются натуральными афродизиаками, способными значительно усилить половое влечение.

На активности либидо сказываются фрукты оранжевого и жёлтого цвета, так как их состав богат на лютеин, ускоряющий выработку тестостерона. Любителям мяса стоит чаще обращать внимание на индейку, баранину и телятину, которые в разумных дозах насытят организм энергией и многими полезными веществами. Усилению эрекции способствует поглощение клетчатки, поэтому целесообразным считается употреблять в пищу яблоки, капусту, зелень и хлеб с добавлением отрубей. Кроме того, улучшить потенцию мужчине поможет красный виноград, тунец, гранат и авокадо. Из напитков нужно как можно чаще пить молоко, помогающее в процессе роста мышц и выделении мужских гормонов. Диетологи не забыли и о тех продуктах, которые негативно сказываются на фертильности сильного пола, поэтому лучше избегать включения в рацион обилия специй, жирного мяса, пива, газированных напитков и пищевых добавок с использованием стероидов. Придерживаясь данных советов, можно сделать счастливым не только себя, но и свою вторую половину, ведь влияние качественной половой жизни на отношения трудно переоценить.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Соловьёв
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Заболеть может каждый! Доктор рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии

В случае с деменцией, никакие отговорки больного не должны приниматься во внимание.

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ