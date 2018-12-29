Как успешно побороть обезвоживание в жару, москвичам рассказал врач

Сегодня, 14:12 \\ Здоровье

Организм человека теряет воду из тела вместе с минералами и электролитами, участились летальные случаи.

Врач Московской поликлиники рассказал москвичам, как успешно побороть обезвоживание организма в жару. Наиболее распространенным состоянием, от которого люди страдают летом, является именно обезвоживание, при котором организм человека теряет значительное количество воды вместе с минералами и электролитами. Летние каникулы рисуют красивую картину семейных прогулок, отдыха у бассейна, отдыха на пляже и занятий спортом с друзьями.

К сожалению, слишком много времени на солнце имеет свои побочные эффекты, говорит врач. «Если вы не будете осторожны, находясь на улице, чрезмерное пребывание на солнце может привести к солнечному ожогу, обезвоживанию, судорогам, истощению от жары, обмороку или в экстремальных случаях тепловому удару, который является неотложной медицинской помощью», - говорит эксперт. Физические упражнения или любые заболевания, такие как лихорадка, слабые движения или рвота, могут усугубить обезвоживание. Потеря воды организмом может происходить у людей всех возрастов, но маленькие дети, младенцы и пожилые люди более склонны к этому. Часто легко пропустить признаки обезвоживания, поэтому вот наиболее распространенные симптомы, на которые можно обратить внимание.

Симптомы обезвоживания:

  • усиление жажды;
  • сухость во рту;
  • слабость;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • мышечные спазмы;
  • сухие и потрескавшиеся губы;
  • раздражительность;
  • тёмная моча;
  • при сильном увлажнении, обмороке, растерянности или нарушении сознания.

Врач говорит, чтобы предотвратить обезвоживание, важно придерживаться нескольких правил:

  • пейте много воды и жидкости;
  • носить соответствующую одежду;
  • защита от прямого воздействия солнечных лучей;
  • избегайте диуретиков; ешьте фрукты и овощи;
  • избегайте тяжелых тренировок;
  • запомните все номера экстренных служб.

Таким образом, москвичами врач посоветовал как правильно вести себя в большом городе летом, и при этом остаться здоровым.

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Автор - Ольга Милославская
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