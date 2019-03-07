Назван смертельно опасный вид сигарет

Сегодня, 06:27 \\ Здоровье

Риск возникновения рака легких возрастает в два раза, а вероятность смерти – на 30% при курении нефильтрованных сигарет.

Курение вредит вашему здоровью

Ученые Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что употребление сигарет без фильтра влечет за собой наибольший вред организму. В исследовании были проанализированы данные о числе и виде выкуриваемых сигарет, собранные с 14 тысяч добровольцев в возрасте от 55 до 74 лет.

Специалисты рассказали, что табачные изделия, имеющие фильтр довольно часто провоцируют развитие онкологии. Люди, предпочитающие «легкие», «сверхлегкие» или сигареты со вкусом и запахом в не меньшей степени находятся в зоне риска. Автор исследования Нина Томас сообщила, что еще не до конца понятно, по какой причине именно нефильтрованные сигареты считаются самыми смертоносными. Предположительно, это зависит от высокой концентрации смолы и системных ядов, поступающих в организм.

Ранее стало известно, почему люди, не употребляющие табачные продукты, подвержены раку органов дыхательной системы в той же мере, что и никотинозависимые. Британские ученые заявили, что проблема заключается в загрязненном воздухе, вредоносном влиянии веществ на производстве и пассивном курении.

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Автор - Василиса Федорова
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