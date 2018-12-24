Диетологи рассказали о лучшем завтраке для похудения

Диетологи из Великобритании рассказали о том, какую лучше пищу употреблять с утра, чтобы поддержать стройность фигуры. Для этого на завтрак следует готовить цельнозерновые каши. Информацию об этом передает Express.

Тем, кто стремится похудеть, диетологи советуют внимательно отнестись к завтраку. Идеальным в выбором, по мнению специалистов, станут цельнозерновые хлопья. Они не только не дадут набрать вес, но и, наоборот, помогут похудеть.

Дело в том, что в таких хлопьях высока концентрация пищевых волокон. Помимо того, что они хорошо насыщают и надолго устраняют чувство голода, пищевые волокна нормализуют работу пищеварительной системы и предотвращают развитие рака кишечника.

Также хороши на завтрак, по версии диетологов, и злаковые каши из таких культур, как рис, кукуруза, овес, ячмень, рожь, просо.

Диета, включающая в себя высокое содержание клетчатки, позволяет поддерживать здоровый вес, а также благотворно влияет на организм, минимизируя риск появления диабета 2 типа и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Диетологи также рассказали, что клетчатка, которая содержится в цельнозерновых кашах, помогает снизить уровень холестерина, что отражается на фигуре. Однако, чтобы ощутить пользу этого продукта, на завтрак стоит съедать только 400 калорий продукта, включая топинги, если они используются.

Версию диетологов Великобритании подтверждает исследование, которое провелось в Айове (США). Часть женщин участниц-эксперимента на протяжении нескольких лет употребляли по два раза в день в качестве еды цельнозерновые продукты. Результаты показали, что у них снизился на 30% риск смертности от заболеваний воспалительного характера.

Помимо всего прочего, цельнозерновые каши являются лучшим завтраком, потому что из-за того чувства насыщения, которое они дают, вероятность дополнительных и нежелательных перекусов до обеда значительно снижается. Для того, чтобы завтрак оказал максимально полезный эффект, его необходимо проводит в период с 6:00 до 9:45 утра.