Кровь из носа признали предвестником смертельной болезни

Гипертония и частые кровотечения тесно связаны, уверены учёные. Артерии забивает холестерин, кровь не поступает к сердцу.

Учёные открыли очередной симптом, который «говорит» о том, что человеку нужна срочная медицинская помощь. Согласно полученным результатам, кровь из носа является предвестником опасной формы гипертонии.

Несмотря на то, что данное явление встречается не часто, его признали одним из главных признаков смертельной болезни. У тех людей, которые страдают гипертонией, кровотечение случается очень часто. Более того, они теряют много крови. В группу риска в основном попадают люди, у которых высокое кровяное давление в анамнезе.

Если на ранних сроках это не несёт большого вреда, то в дальнейшем могут быть большие проблемы со здоровьем. Носовое отложение приводит к скоплению холестерина в артериях и уменьшению притока крови к сердцу. В дальнейшем человека ждут инсульт или сердечный приступ.

Среди прочих признаков следует отметить частые головные боли и головокружения, сильное падение зрения за короткое время, а также одышку и боли в сердце. Заболевание является опасным, поэтому при наличии хотя бы одного симптома стоит обратиться к специалисту — только врач определит гипертонию.

Стоит отметить и то, что неправильное питание, отсутствие режима дня, вредные привычки, а также эмоциональное напряжение тоже «вносят» свою лепту. Необходимо забыть о соли и больше ходить пешком.