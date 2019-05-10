Сыпь, пятна, прыщи? Косметологи составили список продуктов, вредных для кожи лица

Сегодня, 21:54 \\ Здоровье

Простые советы экспертов помогут избежать раздражения и воспаления кожных покровов.

Зачастую многие сталкивались с проблемой, когда переходный возраст уже далеко в прошлом, но сыпь, красные пятна, прыщи и прочие проблемы не желают уходить на второй план. Эксперты в области здорового питания напомнили, что здоровье кожных покровов напрямую зависит от рациона человека. Недавно косметологи составили список продуктов, наиболее вредных для кожи лица, к потреблению которых следует относиться очень внимательно, чтобы сохранять здоровье и красоту как можно дольше. В списке «запрещённых» продуктов оказалось красное мясо, способствующее нарушению баланса микрофлоры в организме, а также суши из-за высокого содержания йода и глютена в некоторых видах роллов. Любителям спиртного стоит пожертвовать разнообразными коктейлями ради здоровья, ведь в таких напитках зачастую содержатся повышенные дозы сахара, а сам алкоголь приводит к обезвоживанию. Здоровой альтернативой в данном случае окажется красное вино при его умеренном потреблении. Кроме того, не стоит перебарщивать с фруктовыми соками, которые способствуют воспалительным процессам кожи, из-за чего их лучше заменить поеданием целостных фруктов.

В немилости косметологов оказался и белый хлеб, нередко выступающий в качестве основной причины появления угревой сыпи за счёт действия быстрых углеводов, повышающих уровень сахара в крови. Не менее вредным в данном плане является молоко, так как андрогены в её составе ускоряют выработку кожного сала, повышая общую жирность кожи. Поклонники морепродуктов также оказались в «зоне риска», ведь блюда с их добавлением приводят к перенасыщению организма йодом, способствующим развитию кожных воспалительных процессов. Однако, жирная рыба не попала в список продуктов, вредных для кожи, поэтому ею можно заменять прочие морепродукты. Сладкоежкам для поддержания здоровой кожи лица следует уменьшить порции потребляемого кофе и молочного шоколада, иначе трансжиры, рафинированный сахар и вырабатываемый из-за кофеина кортизол станут причиной ускоренного старения и повышенной жирности кожных покровов.

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Автор - Александр Соловьёв
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