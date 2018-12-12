В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования

Россиян обяжут проходить медосмотр несколько раз в год, а при выявлении хронического заболевания назначат диспансерное наблюдение.

Правила обязательного медицинское страхование в России теперь будут другими. Всем гражданам необходимо будет в ближайшие два года пройти медицинский осмотр. В результате осмотра каждому будет присвоена группа здоровья.

Эта мера необходима, чтобы сформировать картину здоровья в стране, а также выявить самые распространённые заболевания по регионам России.

Если по итогу медицинского осмотра у пациента будет выявлено заболевание, имеющее хронический характер, ему назначат диспансерное наблюдение. Именно им нужно будет проходить медицинское обследование несколько раз в год. Кроме того, в новых правилах предусмотрено, что о запланированном визите к врачу гражданам будут напоминать. Эта роль возложена на медицинский персонал и на работников страховой организации.

Новые правила медстрахования, которые начали действовать, предусматривают, что изменения затронут не только пациентов, но и страховых компаний. Организации будут обязаны принимать все жалобы граждан относительно врачей и медицинских услуг. Кроме того, будет назначена проверка тех, которые вызвали у пациентов сомнения.

Правила введены в действие Приказом от 17 мая, он вступил в силу 28 мая. Цель его принятия – усиление профилактической работы поликлиник, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и повысить качество лечения.