Врачи: кальян провоцирует туберкулез

Парение при помощи устройств нагревания табака или вейпов провоцирует развитие «попкорновой болезни легких».

Специалисты поясняют, что курение кальяна провоцирует не только развитие туберкулёза, но и других, не менее опасных, инфекционных заболеваний.

Главный врач ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ" Олег Кутушев сообщает о том, что у вейпов и кальянов отсутствует технический регламент жидкости, что, в свою очередь, не даёт никаких гарантий потребителю на безопасность состава приобретаемой продукции. Как правило, кальян не подвергается санитарной обработке, что повышает риски развития всевозможных инфекционных заболеваний.

Кальяны и вейпы не содержат никотина, но сам процесс напрямую имитирует курение, что провоцирует возможный переход уже на никотиносодержащие продукты.

Кутушев пояснил и то, что в мире не существует «безопасных вдохов и выдохов табачного дыма» токсический эффект присутствует всегда. Они содержат в себе более семи тысяч токсических веществ и около пятидесяти канцерогенов, мутагенов, радиоактивных веществ и тяжёлых металлов.

Также специалисты сообщают и о том, что вред табака полностью приравнивается к использованию «замены сигареты» в виде девайсов. Нейротоксичность никотина и нагревание ароматизаторов вызывают «попкорновую болезнь», поражающая альвеолы. Заболевание является довольно тяжёлым и не всегда поддаётся лечению. При наихудшем развитии болезни, человеку может потребоваться трансплантация лёгких.

К слову, статистика гласит о том, что 80 из 100% любителей вейпов после полугода парения переходят на обычные сигареты.

На этом фоне комиссия московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья рассматривает введение законопроекта об уравнивании вейпа и кальяна к табачным изделиям. Сообщается, что в проект будут введены ограничительные меры на курение в общественном месте и нарушения будут преследоваться по закону.

Напомним, что туберкулёз является широко распространённым инфекционным заболеванием. Он провоцируется различными видами микробактерий. При заболевании туберкулёз поражает лёгкие и передаётся воздушно-капельным путём либо через слюну. Россия входит в 20-ку Мира по заболеваемости и распространению этого инфекционного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что на территории нашей страны туберкулёз можно полностью победить только к 2050 году. Именно поэтому сейчас стоит задуматься о будущем и общими силами сократить срок «искоренения» болезни.