Вирусы «крадут» белки человека и становятся опаснее - учёные

Используя такие механизмы вирус обманывает организм обходя защитные механизмы.

Новые исследования, проведенные в Стокгольмском университете и Каролинском институте, показывают, что вирусы взаимодействуют с белками, содержащимися в биологических жидкостях носителя. Такое взаимодействие приводит к тому, что вирусы «крадут» белки человека и становятся еще опаснее.

Капсидная (белковая) оболочка некоторых вирусов позволяет им собирать белки на своей поверхности. Такая оболочка способствует образованию бляшек, характерных для нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Карием Эззат и его коллеги из Стокгольмского университета изучали белковую корону респираторно-синцитиального вируса (RSV) в различных биологических жидкостях. RSV является наиболее распространенной причиной острых инфекций нижних дыхательных путей у детей раннего возраста во всем мире, приводя к 34 млн случаев заболеваний и 196 тыс. смертей каждый год. Вирус оставался неизменным на генетическом уровне, но налипшие бляшки позволяли ему проникать в любые части организма, минуя защитные кровяные тельца.

Также специалисты определили, что вирус RSV и вирусы герпеса связаны в особом классе амилоидных белков, способствующих в создании болезни Альцгеймера, где они уничтожают нейроны. Эксперименты на мышах подтвердили ускорение развития болезни Альцгеймера за 48 часов. Без этих вирусов болезнь развивается больше двух месяцев.

Такие исследования помогут в разработке новых вакцин и понимании заразности отдельных видов вирусов.