Опасно для детей: Врачи советуют сократить потребление жиров омега-6 при беременности

Продукты, богатые омега-6, например, чипсы и масло могут негативно повлиять на развитие ребёнка при беременности.

Учёные проводили опыты на крысах, однако отметили, что вредное воздействие на грызунов и человека большое количество омега-6 одинаково. Специалисты выяснили, что при трёхразовом приёме пищи с обилием жиров омега-6 есть вероятность, что для детей это будет опасно.

Медики установили три негативных последствия. Во-первых, изменениям подверглась печень. В ней увеличилось количество воспалительных белков. Кроме того, в организме возросла концентрация белка, вызывающего сокращения матки при беременности. Также наблюдалось уменьшение важного гормона, регулирующего рост и развитие плода. Исследователи отметили, что эти процессы могут привести к серьёзным осложнениям и плохому развитию детей.

Поэтому врачи советуют сократить потребление жиров омега-6 при беременности. Особенно негативно влияние линолевой кислоты. Она есть в таких продуктах, как растительное масло, картофельные чипсы, орехи и прочее.

Дин Скелли, автор исследования, сказала: «Для беременных женщин важно учитывать их диету, и наше исследование является еще одним примером того, что потенциальное потребление слишком большого количества определенного вида питательных веществ может оказать негативное влияние на растущего ребенка».