Жара в офисе полезна – учёные

При высоких температурах производительность труда женщины выше.

Немецкими учёными был проведен эксперимент, с помощью которого выяснилось то, что жара благоприятно влияет на работоспособность, а именно – женщины способны справляться с арифметическими и словесными задачами намного быстрее и качественнее.

В проводимом исследовании приняло участи 500 человек. Женщины и мужчины решали тесты на когнитивные, математические и вербальные способности. При этом температура во время эксперимента менялась с 16 до 32 градусов по Цельсию.

В задачи участников входило складывание двухзначных чисел без применения калькулятора, составления слов из хаотичного набора предложенных букв, а также решение пятиминутных задач на логику.

Результат показал, что при высоких температурах женский пол справился со всеми задачами намного лучше и быстрее. Но при холодных температурах мужчины были более производителей.

Эксперимент дал понять, что добиться оптимальной продуктивности в труде можно с помощью плавного повышения температуры воздуха в офисе.

Напомним, что в Российской Федерации на законодательном уровне были приняты нормы температур в офисных помещениях. При восьмичасовом рабочем дне температура воздуха в тёплое время года должна быть в пределах от 23 до 25 градусов по Цельсию, в холодное время от 22 до 24 градусов по Цельсию.