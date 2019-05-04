Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Сегодня, 03:09 \\ Здоровье

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Япония на протяжении многих лет славится высокой продолжительностью жизни своих граждан. Культура и дисциплинированность данного народа проявляется во всем, в том числе и еде. Японские врачи рассказали, что правильный распорядок питания и употребления воды - самый верный способ избежать проблем с давлением.

Японские врачи рассказывают, что после пробуждения, человеку необходимо выпить четыре стакана чистой воды, желательно, комнатной температуры. Вода способствует выводу токсинов и вредных веществ из организма, которые скопились за ночь. Отмечается, что количество воды должно быть соразмерным физическим возможностям человека. «Можно выпить и меньше, если большее количество вызывает неприятные ощущения у организма», - поясняют врачи.

После того, как вода была выпита, не стоит есть в течение часа. Принятую пищу не рекомендуется запивать водой следующие два часа. Это касается как завтрака, так и обеда. Всего 10 дней такого распорядка позволяют избавится от гастрита, запора и других неприятных ощущений, связанных с органами пищеварения. Для стабилизации артериального давления потребуется более длительный срок. При гипертонии специалисты рекомендуют придерживаться такого распорядка в течение месяца.

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Автор - Андрей Доброверов
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