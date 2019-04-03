Ещё одна причина не работать: Трудоголиков внесли в опасную группу риска по ОРВИ

Любителям сверхурочных часов предлагают при простуде не заниматься самолечением, а идти в больницу.

Любителям сверхурочных часов предлагают при простуде не заниматься самолечением, а идти в больницу.

Врачи заметили, что люди часто при ОРВИ не обращаются за помощью к специалистам, а если и приходят в клинику, то просят побыстрее выписать, чтобы отравиться на работу. Такая позиция может нанести сокрушительный удар здоровью. Зачастую люди лечатся с помощью препаратов, рекламируемых по телевизору, не сильно разбираясь в причина болезни. Как правило, они покупают антибиотики, чтобы убить инфекцию, а это делать нежелательно. При простуде вещества, подавляющие рост бактерий, мало помогут. Поэтому трудоголиков внесли в опасную группу риска по ОРВИ и предлагают им проходить курс лечения, назначенный врачом, а не взятый на просторах интернета или услышанный по ТВ.

Выходит, медиками названа ещё одна причина не работать. Врачи заявляют, что избавиться от ОРВИ за пару суток не получится. Необходимо выбрать правильную методику, купить правильные препараты и лечиться две недели. Конечно всё зависит от организма и тяжести протекания недуга. Один человек почувствует улучшения на второй день, а другому и недели окажется мало. Тем не менее, после простуды организму нужно время, чтобы окрепнуть. Поэтому желательно употреблять витаминно-минеральные комплексы. Трудоголики же зачастую не хотят выполнять рекомендации врачей и приступают к работе раньше положенного срока. По этой причине их и внесли в группу риска.