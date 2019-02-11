Комары кусают не всех? Названы люди, которые становятся жертвами насекомых

Насекомые избирательны в своём питании и предпочитают любителей сладостей и пива.

Насекомые избирательны в своём питании и предпочитают любителей сладостей и пива.

Вопреки всеобщему убеждению, что комары кусают всех без разбора, учёные заявили, это не так. Они провели исследование и составили рейтинг самых популярных выборов насекомых, где были названы люди, которые чаще всего становятся жертвами насекомых.

Безоговорочным лидером стали сладкоежки, а также те, кто не откажется от кружки пива в жаркий летний день. Следом за ними расположились спортсмены. Их кровь тоже привлекает насекомых. По словам исследователей, причина в выделении молочной кислоты при больших физических нагрузках. Её комары очень любят.

Следующими в списке стали люди с крупными формами тела. Оказалось, чем больше у человека лишнего веса, тем больше углекислого газа он выделяет, что является для кровососов признаком, привлекающим внимание. Известно, что комары не несут серьёзно угрозы для человека. На месте укуса появляется только лишь небольшая аллергическая реакция в виде красного припухшего пятна. Оно в большинстве случаев неприятно зудит. Но если человек испытывает сильную аллергию на комаров, рана может гноиться.

Есть некоторые рекомендации относительно того, как избежать неприятных укусов. Стоит находиться подальше от воды особенно в вечернее время суток. Кроме того, важно пользоваться специальными средствами, которые отпугивают насекомых.