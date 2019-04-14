Главные правила удачной диеты: Медики рассказали, как не «сорваться» во время похудения

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

Нужно пить много воды с утра и медленно сокращать размер порции. Это поможет приучить желудок к новым условиям.

Худеть всегда непросто, особенно, если человек вынужден себя лишить любимой еды. Многие срываются уже в первые недели, потому что не хватает сил, терпения, и кажется, что это не действует и не помогает. Медики назвали главные правила удачной диеты. Они рассказали, что не «сорваться» во время похудения помогут правильный режим, временный переход и большое количество воды. 

Если говорить о правильном режиме, то здесь огромное значение играет привычка: организм привыкает получать пищу в определённое время. Когда происходят какие-то изменения, то идёт нарушение обмена веществ. С этим как раз и связаны трудности при снижении веса. Необходимо программировать свой желудок на определённое время. 

Что касается воды, то её необходимо пить с утра как можно больше. Дело в том, что человек периодически не различает жажду и голод — важно наполнить желудок. В связи с этим нужно, проснувшись, выпить хотя бы литр воды — чувство обезвоживания пройдёт вместе с желанием поесть. 

Также сначала нужно есть столько же, как обычно. Порции необходимо уменьшать постепенно. Если изменения оказались слишком резкими, то велика вероятность потерпеть неудачу. Стоит сначала обратить внимание на режим питания, а потом уже на рацион и размер порций. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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