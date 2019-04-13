Влезть в джинсы поможет ДНК: Знание генов контролирует лишний вес

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Именно знание генов – особенностей метаболизма или реакции на питание – поможет держать себя форме без всяких диет.

ДНК определяет не только очевидные цвет глаз, волос и форму носа. Она также отвечает и за внутренние процессы. Иногда предрасположенность к определённому типу фигуры заложена в человеке именно генетикой.

Знание генов, по словам специалистов, контролирует лишний вес лучше всего, без изнурительных ограничений в питании и поможет влезть в джинсы без проблем. Иногда даже самое здоровое питание с большим разнообразием встречается с индивидуальной несовместимостью организма.

Основная проблема многих желающих похудеть состоит в сложности подбора подходящего питания. Исследование, проводимое в прошлом году в Стэнфорде не выявило прямой связи между потерей лишних килограмм и уменьшением белка в рационе у всех добровольцев эксперимента. Кому-то это помогло, а кому-то нет. Ахмед Эль-Сохеми, профессор и председатель канадских исследований в области нутригенетики подчеркнул, это очередное доказательство необходимости частного подхода к каждому случаю.

Раздел науки, которая составляет питание на основе генов, называется нутригенетикой. Особенно она сейчас становится популярной за рубежом. Специалисты проводят анализ ДНК, на основе которого составляют и по необходимости корректируют личный план питания. С ним, по словам врачей, проблем с лишним весом не должно возникать вообще.

Сейчас такой метод ещё находится на начальной стадии, эксперты замечают, что ещё предстоит очень многое узнать, одним только тестом обойтись вряд ли получится. Тем не менее, это большой на пути преодоления проблемы ожирения во всём мире.

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Автор - Альбина Холодная
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