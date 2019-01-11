Это всё не шутки: ТОП-5 вредных советов блогеров, которые ведут к опасным заболеваниям

Сегодня, 12:03 \\ Здоровье

Лечить онкологию заговорами, подводить глаза спиртовым маркером и лить лак для волос себе на лицо советуют блогеры.

Блогеры стали очень популярны среди простого населения, но некоторые рекомендации стоит обходить стороной. Про ТОП-5 вредных советов блогеров, которые ведут к опасным заболеваниям, рассказали эксперты, отметив, что это всё не шутки. В их числе стоит заметить лечение БАДами, заговор онкологических заболеваний, подводку глаз спиртовым маркером и другие.

Например, если мы говорим о лечении, то блогерша Елена Корнилова советовала пить 30 препаратов в день. Впоследствии ни одно из её образований не подтвердилось, что говорит только об одном — никакой медицинской базы у неё нет.

Что касается косметических процедур, то фиксировать макияж лаком и рисовать стрелки спиртовым маркером не стоит. Эксперты же отмечают, что лак не только для глаз, но также и для дыхательных путей — хронические заболевания лёгких обеспечены. Также велика вероятность ожога кожи.

Кроме того, стоит сказать про антигистаминные препараты для ровного цвета лица, которые применяют против аллергии. Блогеры же советуют использовать против покраснений на коже, что нарушает баланс в организме.

Также некоторые из них советуют заговаривать онкологические заболевания, как плохое самочувствие и головную боль. Блогер Наталья Степанова делает акцент на том, что это поможет избавиться от заболевания. Но стоит помнить: любая болезнь требует внимания специалиста. 

Основываясь на этом, стоит быть осторожными, поскольку блогеры собирают себе аудиторию при помощи новой информации. Но никто ведь не сказал, что она является достоверной.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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