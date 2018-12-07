Врачебная ошибка московской клиники обошлась в 2,5 миллиона

Камчатская прокуратура оказала поддержку в суде местной жительницы, предъявившей иск столичной клинике.

Судом был удовлетворён иск пациентки о взыскании 2,5 млн. Эта сумма покрыла всю стоимость оплаты операции, а также моральный вред, неустойку за просроченный возврат средств и утраченный заработок в период нетрудоспособности женщины.

Инцидент произошел более пяти лет назад. Местная жительница Камчатки, узнав о серьёзном заболевании, в срочном порядке обратилась в московский Центр инновационных медицинских технологий. Обследование и операция обошлась женщине более одного миллиона рублей.

После проведения операции, столичные врачи сообщили, что операция прошла успешно и без осложнений. Но спустя полгода после операции женщину стали преследовать жуткие боли в том месте, где проходила операция. Женщина обратилась в краевой онкологический диспансер, где врачи обнаружили патологию и провели экстренную операцию, во время которой из брюшной полости было извлечено инородное тело – марлевый тампон. Из-за долгого нахождения тампона в организме, здоровью был нанесён серьёзный ущерб и осложнения.

После этого потерпевшая попыталась установить контакт с клиникой, допустивших серьёзную врачебную ошибку.

Ее требования заключались в том, чтобы центр добровольно возместил её расходы по договору, а также выплатил компенсацию за моральный вред. Клиника не шла не контакт. Затем руководством медицинского учреждения было принято решение о полном возмещении стоимость оказанных услуг, но с условием отказа пострадавшей от остальных материальных требований, а именно компенсации морального вреда, утраченного заработка и прочих расходов.

После этого женщина обратилась в городской суд родного края. Спустя более двух лет разбирательств, судом был удовлетворён иск пациентки. Ответчик попытался обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

Напомним, что халатность врачей преследуется по закону. За особо тяжкие врачебные ошибки в России заводятся уголовные дела. По данным Следственного комитета, халатность допускают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.