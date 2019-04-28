Мясо и сыр после 50 лет вызывают развитие опухолей – Учёные

Эти продукты в возрасте за 50 лет также опасны, как и курение. Об этом рассказало проведённое исследование.

Учёные из США провели исследование, в котором участвовало около 6400 человек старше 50 лет. Они наблюдали за рационом питания этих людей, а после проанализировали данные о здоровье за последние 15-20 лет. Выводы были неутешительные.

Если 5 часть калорий, которые человек потребляет в сутки, приходится на продукты животного происхождения с высоким содержанием жира, то это повышает риск преждевременной смерти и развития серьёзных заболеваний.

Специалисты рассказали, что мясо и сыр после 50 лет вызывают развитие опухолей. У любителей этих продуктов онкология наблюдалась в 4 раза чаще, а это сопоставимо с курением. То есть продукты животного происхождения после 50 лет также опасны, как и курение.

Авторы исследования уверены, что активное потребление этих продуктов негативно влияет на клетки, ускоряет их деградацию, старение и способствует развитию онкологии.

Учёные советуют людям в возрасте 50-65 лет сократить потребление животного белка. Мясо можно заменить рыбой и бобовыми. Также стоит добавить в рацион овощи, фрукты, зелень и орехи.