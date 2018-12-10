Ученые нашли объективный метод диагностики аутизма

Аутизмом страдает каждый 60 ребенок, по данным Национальных институтов здоровья США. Этот метод диагностики поможет лучше понять механизмы мозга, участвующие в РАС и персонализировать лечение пациентов.

Методика разработана исследователями Университета Уэйк-Форест. Основана на сканировании активности мозга и способна быстро и точно выявить болезнь.

Для выявления расстройство аутистического спектра (РАС) специалист должен провести с пациентом 2 – 4 часовой сеанс. Тем не менее, поставленный диагноз субъективен и сильно зависит от опыта врача.

Команда ученных Университета Уэйк-Форест провела исследование, в котором проверяла чувствительность центральной префронтальной коры головного мозга у 40 участников эксперимента в возрасте от 6 до 18 лет. 28 человек были абсолютно здоровы, 12 имели диагноз расстройство аутистического спектра.

Изначально детям по несколько раз показали восемь изображений людей и объектов. Два из них являлись фотографиями любимого человека и предмета, которые учатники выбрали сами. Остальные представляли собой стандартные изображения представляющие приятные, нейтральные и неприятные аспекты. Активность мозга детей фиксировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). После проведенного сканирование, которое занимало 15 – 20 минут, детям предложили расположить изображения начиная с самого приятного до неприятного.

По данным исследования, группа с аутистическим расстройством показала значительно меньшую активность вентральной префронтальной коры, чем группа здоровых детей.

Автор исследования Кеннет Кисида отмечает, что мозг реагировал на изображения, согласуясь с гипотезой о том, что мозг больных аутизмом придает меньшее значение социальным взаимодействиям.

Специалисты также отметили, что найденный метод диагностики аутизма позволяет быстро и объективно определить реакцию на социальный стимул. Достаточно показать ребенку набор картинок и провести сканирование мозга в течении тридцати секунд.