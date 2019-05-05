Врачи: уровень счастья зависит от здоровья

Изначально природа программирует человека на долголетие, но определённый образ жизни, привычки приводят к сокращению количества прожитых лет. К такому мнению пришёл американский кардиолог Клайд Янси.

По мнению врача, первое, что необходимо сделать для улучшения качества своей жизнь – это повысить свою физическую активность. Фитнес, силовые тренировки, аэробика, кардио, ходьба или плаванье отлично подходят для этого. Но и утреннею зарядку никто не отменяет. Она хорошо бодрит и подготавливает наш организм к предстоящему трудовому дню. Не стоит забывать о том, что в день человек должен проходить не менее десяти тысяч шагов. Отследить эти показатели помогают счётчики на телефоне или фитнес-браслетах.

И уже только эти действия защищают человека от сердечных заболеваний и способны прибавить счастливых четыре года жизни.

Вторым, по важности, является отслеживание уровня холестерина. Пять единиц – максимальное содержание данного элемента в организме, считает кардиолог.

Отслеживание холестерина обезопасит человека от появления всевозможных патологий сердца и сосудов, также возникновения бляшек в крови. Чтобы держать холестерин в норме, необходимо исключить из своего рациона большое количество сладостей, жирной пищи газированных напитков. Эти продукты стоит заменить на фрукты и овощи, а также не стоит забывать о крупах и нежирных сортах мяса. Следует придерживаться своей дневной калорийности, рассчитанной с учётом вашей физической активности. Именно таким способом можно контролировать свой вес. Ведь лишние килограммы отнимают у человека около пяти лет жизни.

Третьим фактором является отслеживание своего артериального давления. Как известно – при повышенных показателях существует большой риск для жизни. Артериальная гипертензия увеличивает на 40% риск возникновения инсульта и на 25% инфаркта.

Также контроль сахара в крови является важнейшим фактором долгой и здоровой жизни человека. Диабет сокращает качество и продолжительность жизни. Именно поэтому стоит обезопасить себя от этого заболевания.

Самыми распространенными среди вредных привычек, отнимающих здоровье, являются вредные привычки в виде потребления алкоголя и курения. Когда человек отказывается от этого, он заботится не только о себе, а также и о своих близких.

При соблюдении всех этих простых правил, в совокупности, человек улучшает свою жизнь более чем на 40%.