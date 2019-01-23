Пыльца вызывает не только аллергию, но и повышенное давление – учёные

Вчера, 12:39 \\ Здоровье

Дети, живущие вблизи сельскохозяйственных участков, особенно подвержены развитию гипертонии.

21 мая 2019 года были опубликованы результаты исследования учёных из Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они обнаружили повышенное кровяное давление у детей, причиной которого стала пыльца. Ранее исследователи зафиксировали повышенное распыления пестицидов в майский период сбора цветов. Однако, влияние на здоровье человека химических средств борьбы с вредителями до сих пор не было известно.

Доктор медицины и философии, а также первый автор исследования Хосе Р. Суарес заявил о важности проделанной учёными работы. «Это первое исследование, в ходе которого было выявлено, что пыльца вызывает не только аллергию, но и повышенное давление, которое вскоре может перерасти в гипертонию», — сказал Суарес.

Выводы учёных основываются на данных 313 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 9 дет, проживающих в цветочных сообществах в Эквадоре. Дети были обследованы в течение 100 дней после сбора урожая. По словам Суареса, самый высокий уровень воздействия пыльцы и более высокое давление было зафиксировано у тех, кто имел прямой контакт с растениями и находился среди них. Причина не только в пестицидах цветов, но и в средствах защиты от вредителей, которыми обрабатывают миллионы деревьев и цветов по всему миру. По словам учёных, исследование подчеркивает важность уменьшения воздействия пыльцы на детей и семьи, живущие вблизи сельского хозяйства.

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Автор - Юлия Брик
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