Ученые рассказали о полезных и вредных последствиях семейной жизни

Ученые из Австралии рассказали о том, какие полезные и вредные последствия ждут людей в результате семейной жизни. В отличие от холостяков, семейные люди приобретают много полезных привычек, но склонны к набору лишнего веса. Об этом информирует «МедикФорум».

Ученые из Центрального университета Квинсленда вели исследование в течение 9 лет. Они наблюдали за жизнью 15 тыс. людей (как женщин, так и мужчин), которые имели разные статус: кто-то жил в одиночестве, другие были семейными.

Анализ данных показал, что семейная жизнь принести как пользу, так и вред. Из явных плюсов, ученые отметили, что люди, связанные узами брака, приобретают много полезных привычек. Среди них – качественное питание (в рационе появляется больше овощей и фруктов, а также пищи домашнего приготовления). В качестве положительных моментов ученые также выделяют отказ от фастфуда, алкоголя и курения.

Однако полезная пища не гарантирует стройную фигуру. Специалисты выявили закономерность – семейная жизнь ведет к набору лишних килограммов. Ученые связывают это с тем, что у одиноких людей приемы пищи нерегулярные, в отличие от тех, кто находится в браке и живет в соответствие с общим заведенным укладом. К тому же, домашние блюда зачастую имеют большие порции и могут быть калорийными. А те, кто уже стал родителями, сталкиваются с ситуацией, когда приходится доедать за своими детьми.