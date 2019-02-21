Британский стоматолог мог заразить пациентов ВИЧ-инфекцией

Сегодня, 03:44 \\ Здоровье

Более чем 560 британских граждан получили письма, в которых содержалась информация о том, что они могли заразиться гепатитом В, С и ВИЧ.

 

В гравстве Хартфордшир в Британии стоматологическая клиника посоветовала людям, которые пользовались медицинскими услугами клиники, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Как сообщают сотрудники медучреждения, один из врачей-стоматологов пользовался оборудованием, не обработанным должным образом. У клиники есть подозрения, что могли заразиться свыше 500 человек.

В зону риска попали те пациенты, которые прошли процедуру удаления налета с поверхности зубов. Специалисты, участвующие в разбирательствах по этому делу, сообщили, что инструменты, использующиеся стоматологом, не являлись стерильными во время проведения работ.

Британские медики поспешили успокоить граждан, заявив, что вероятность инфицирования хоть и имеет место, но она очень низкая.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется...

Android уходит от Huawei

Противоречия США и Китая впервые в истории коснулись потребителя: часть китайских...

Врачи рассказали о главных причинах воспаления седалищного нерва

Недуг может обездвижить самого крепкого человека, поскольку каждый его шаг будет...

Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому...

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

Загадочная сила продырявила Млечный Путь

Есть предположение, что рваные «дыры» могли оставить громадные сгустки тёмной материи.

Названа частая ошибка, из-за которой невозможно похудеть

Переработанные продукты опасны, поскольку ежедневно к весу добавляют по 500 калорий.

Врачи развеяли миф об опасности спорта после 40

Повреждение суставов и развитие остеоартроза может грозить тем, кто злоупотребляет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ