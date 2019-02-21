Британский стоматолог мог заразить пациентов ВИЧ-инфекцией

Более чем 560 британских граждан получили письма, в которых содержалась информация о том, что они могли заразиться гепатитом В, С и ВИЧ.

В гравстве Хартфордшир в Британии стоматологическая клиника посоветовала людям, которые пользовались медицинскими услугами клиники, сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Как сообщают сотрудники медучреждения, один из врачей-стоматологов пользовался оборудованием, не обработанным должным образом. У клиники есть подозрения, что могли заразиться свыше 500 человек.

В зону риска попали те пациенты, которые прошли процедуру удаления налета с поверхности зубов. Специалисты, участвующие в разбирательствах по этому делу, сообщили, что инструменты, использующиеся стоматологом, не являлись стерильными во время проведения работ.

Британские медики поспешили успокоить граждан, заявив, что вероятность инфицирования хоть и имеет место, но она очень низкая.