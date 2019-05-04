Медики назвали повседневные привычки, которые вредят костям

Сегодня, 14:40 \\ Здоровье

Они настоятельно рекомендуют отказаться от курения, свести к минимуму употребление алкоголя и газированных напитков, сбалансировано питаться, и иметь здоровый сон.

 Часто людям кажется, что остеопороз и другие проблема с костями могут возникнуть уже в более зрелом возрасте, поэтому думать об этом в молодости нет смысла. Это утверждение не верно. Специалисты говорят, что о здоровье костей нужно задумываться в достаточно юном возрасте, а недавно они назвали повседневные привычки, которые вредят костям.

Проблемы с костями могут начаться из-за недостатка солнечного света и витамина D. Этот витамин защищает кости и помогает организму поглощать кальций. Поэтому медики рекомендуют не пренебрегать прогулками на солнце либо употреблять витамин D в качестве добавки.

Сидячий образ жизни также может негативно влиять на здоровье костей. Ведь известно чем больше человек двигается, тем сильнее становятся его кости. Физические нагрузки не только укрепляют мышцы, но и кости.

Также медики рекомендуют отказаться от курения. Оно наносит вред не только иммунной системе и лёгким. Недавние исследования показали, что курение в несколько раз увеличивает риск развития остеопороза и делает кости слабыми.

Употребление слишком большого количества алкоголя влияет на выработку гормонов, необходимых для костной ткани и усвоения кальция. Потребление газированных напитков также связано с низкой плотностью костей. Медики рекомендуют либо исключить их из своей жизни, либо свести к минимуму употребление. Также специалисты рекомендуют иметь сбалансированное питание и здоровый сон.

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Автор - Катерина Рождественская
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