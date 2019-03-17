Диабет повышает риск заболевания печени

Сегодня, 15:29 \\ Здоровье

Цирроз и рак тайно убивают пациента с эндокринным заболевание.

Согласно данным исследования, проведенного Лондонским университетом королевы Марии и Университетом Глазго, многие пациенты с потенциально смертельным диагнозом цирроз печени и рак печени диагностируются на поздних стадиях заболевания из-за наличия диабета у пациента.

Исследование 18 млн человек по всей Европе показывает, что люди, живущие с диабетом 2 типа, особенно подвержены риску этой «молчаливой болезни», и их следует тщательно контролировать, чтобы предотвратить прогрессирование опасных для жизни заболеваний. Неалкогольная жировая болезнь печени поражает до четверти людей на Западе и является самой распространенной причиной заболеваний печени во всем мире. Это тесно связано с ожирением и диабетом 2 типа, и врачи часто не знают об этом состоянии, и пациенты часто остаются без диагноза, сказал Лондонский университет королевы Марии.

Для большинства людей цирроз печени является доброкачественным состоянием, но у каждого шестого человека развивается агрессивная форма заболевания, называемая неалкогольным стеатогепатитом, приводящая к повреждению печени, образованию рубцов и в некоторых случаях к циррозу, печеночной недостаточности и даже рака печени. В самом большом исследовании такого рода, опубликованном в журнале BMC Medicine, команда объединила медицинские записи 18 миллионов взрослых европейцев из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании.

Они сопоставили каждого пациента с диабетом до 100 пациентов, у которых не было зарегистрированного диагноза, и посмотрели, у кого развился цирроз печени и рак печени с течением времени. Самая сильная связь наблюдалась у пациентов с циррозом печени и раком печени, у которых был диагностирован диабет 2 типа - вероятность развития агрессивного заболевания печени была более чем в два раза. Это говорит о том, что диабет повышает риск заболевания печени.

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Автор - Ольга Милославская
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