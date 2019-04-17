Учёные доказали пользу кофе в работе кишечника

Сейчас будут проводиться дополнительные опыты. В будущем кофе могут начать применять для лечения запоров после операций, при которых кишечник плохо работает.

Кофе всегда привлекало внимание учёных и медиков. Некоторые уверяют, что его нужно исключить из своего рациона, ведь он приводит к обезвоживанию и проблемам в работе сердечно-сосудистой системы. Другие наоборот не перестают хвалить этот «чудо-напиток».

Ранее уже говорилось о том, что он помогает держать кишечник в движении, а недавно учёных из Техаса доказали пользу кофе в работе кишечника. Они провели исследование на крысах и выяснили, что этот напиток подавляет бактерии и увеличивает подвижность мышц.

Учёные наблюдали за изменением бактерий, после того как фекальное вещество подвергалось воздействию напитка в чашке Петри. Опыт показал, что после того как крысы употребляли кофе, общее количество бактерий в фекалиях значительно уменьшалось.

Сейчас они будут проводить дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, развиваются ли при этом «хорошие» бактерии или энтеробактерии, которые считаются отрицательными. Если теория будет доказана, то кофе будут применять для лечения запоров после операций, при которых кишечник плохо работает после абдоминальной хирургии.

Ранее учёные из Италии доказали, что кофе препятствует развитию астмы, а специалисты из Гарвардского колледжа Здравоохранения провели опыт, в котором приняли участие более 60 тысяч человек. Длился он около 10 лет. В результате стало ясно, что напиток помогает защитить организм от гипертонии и сахарного диабета.