Симптомы порока сердца ребенка можно определить во время беременности

Сегодня, 09:34 \\ Здоровье

Наиболее распространенные изменения в развитии ребенка во время беременности – это те, которые связаны с сердцем.

Иногда сердце не формируется должным образом и в результате появляются дефекты, которые в дальнейшем могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Проблемы, возникающие с сердцем во время развития плода, называются врожденными пороками сердца. Врожденный порок сердца – это небольшие изменения в сердце по сравнению с тем, которое образуются нормальным образом. Эти изменения представляют из себя такими дыры или препятствия, которые заставляют кровь циркулировать там, где она не должна.

Врожденные пороки сердца возникают, поскольку этот орган образуется в матке матери, то есть приблизительно между 4 и 8 неделями беременности, когда у плода развивается его сердечно-сосудистая система.

Согласно статистике каждый год рождается около 135 миллионов детей, один из 33 рождённых детей имеет врождённую аномалию. 1/3 из этих аномалий имеет отношение к сердцу (1,3 миллиона новорожденных страдают сердечными заболеваниями). К сожалению, 90% этих новорожденных гибнут из-за неадекватного лечения в течение первого года жизни, в основном из-за нехватки ресурсов.

Медики рассказали, по каким симптомам можно определить наличие порока сердца у ребёнка:

-синеватое обесцвечивание кожи, ступней, губ и ногтей (медицинское название цианоз),

-усталость при кормлении,

-чрезмерное потоотделение,

-очень холодные руки и ноги,

-ненормальный сердечный ритм (быстрый, медленный или какой-то дополнительный звук),

-затрудненное дыхание

Существует много видов сердечных заболеваний, поэтому есть много способов его проявления, а также уровни тяжести, которые можно классифицировать как легкие, средние и серьезные. Изменения сердца, которые должны быть локализованы вовремя – это те, которые относятся к серьёзным. Их можно обнаружить тогда, когда плод находится в матке и после формирования сердца.

Здесь большое значение имеет медицинский контроль во время беременности. Если постоянно проводится проверка и осмотры, то с помощью УЗИ плода можно определить, может ли ребенок иметь серьезные проблемы с сердцем. Зная это заранее, весь процесс будет намного проще; от страхов родителей, до исправления проблемы сразу при рождении.

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Автор - Варя Дуналько
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