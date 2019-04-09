Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Сегодня, 16:05 \\ Здоровье

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

Американец Брентон Таге, страдающий диабетом 1 типа, несколько лет назад приютил старую собаку Пейтона, который был помесью добермана и немецкой овчарки. Пса собирались усыпить, но Брентон спас его. Со временем собака прошла специальную подготовку для помощи диабетикам.

Пёс Брентона Таге с точностью определит понижение и повышение уровня сахара в крови по слюне своего хозяина. Когда глюкоза снижается до критической отметки, Пейтон начинает лизать руки мужчины. Это происходит в любое время суток, что может спасти жизнь. Уровень сахара в крови при диабете имеет огромное значение. Таки собаки помогут больным. Их обучают только в некоторых регионах планеты, а стоимость обучения одного пса составляет около 30 тысяч долларов. Возможно, в будущем такие помощники станут более доступными. Собака действительно лучший друг человека, который будет бороться за его жизнь.

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Автор - Антон Словацкий
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