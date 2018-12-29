Женщины в опасности? Найдена связь между воспалением организма и депрессией

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Женщины находятся в группе риска и наиболее подвержены влиянию воспаления организма на общее состояние и возникновение депрессии.

Связь, которая была найдена учёными, заключается в том, что любой воспалительный процесс в организме влияет на возникновение депрессивного состояния. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого женщин и мужчин разделили на две группы. Одним давали лекарство, которое увеличивает воспаление, но в безопасном объёме, а другой группе давали плацебо.

В результате исследования было установлено, что женщины находятся в гораздо большей опасности, чем мужчины. Воспаления в их организме действительно повышали риск возникновения депрессии намного больше, чем у мужчин. Кроме того, те участницы, которым дали вещество, вызывающее воспаление, показали наибольшее снижение активности в зоне головного мозга, ответственной за гедонизм, то есть получение удовольствия.

Известно, что для людей, страдающих депрессией, характерна ангедония – потеря удовольствия от жизни, от вещей и занятий, которые раньше приносили радость. Это может быть любимая работа, хобби, музыка, еда и прочее. Человек в депрессии утрачивает возможность ощущать удовольствие.

По словам автора исследования, далеко не каждая депрессия вызвана неполадками на физическом уровне. Однако тот факт, что связь между воспалением организма и депрессией есть, заставляет экспертов немного иначе подходить к вопросу выяснения причин возникновения депрессивных состояний. Именно это должно улучшить диагностику пациентов.

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Автор - Альбина Холодная
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