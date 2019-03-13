Как бросить курить? Медики рассказали про влияние медитаций на вредные привычки

Сегодня, 10:15 \\ Здоровье

Приложение основано на снижение активности мозга. Уменьшает потребность в табаке, кокаине и шоколаде.

Курение является явной проблемой, поскольку мало кому удаётся самостоятельно оставить эту привычку. Было разработано приложение, которое может помочь бросить курить. В процессе исследования выяснилось, что активность определённой части мозга действительно снижается. Про влияние медитаций на вредные привычки рассказали медики Гарвардской медицинской школы.

Приложение представлена как специально разработанная программа медитативных упражнений: пользователь с помощью приложения успокаивает свой мозг и расслабляет тело. Приложение основано на принципах осознанности, когда человек начинает осознавать то, что делает. Необдуманных действий становится меньше.

В то время, когда люди работали с приложениями, учёные наблюдали за активностью мозга. Оказалось, что в задней поясной коре, которая отвечает за удовлетворение зависимости к табаку, кокаину или даже шоколаду, происходили изменения.

В эксперименте приняли участие 67 человек. Их поделили на две группы, и каждой дали своё приложение. В первом случае людям предлагалось определить свои стимулирующие ситуации, во втором — просто отвлечься от ощущения острой потребности. Успокоение мозга оказалось очень эффективным, снижая потребность в табаке.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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