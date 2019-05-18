Вреднее колы. Натуральные соки увеличивают риск наступления преждевременной смерти

Сегодня, 07:05 \\ Здоровье

Стопроцентный фруктовый сок оказывает на организм пагубное воздействие, сравнимое с эффектом от употребления колы и прочих сладких газированных напитков, а также повышает риск наступления преждевременной смерти, выяснили американские ученые.

Сторонники здорового образа жизни придерживаются идеи исключительной пользы натуральных соков, что и сделало этот напиток символом здорового питания. Однако, натуральные фруктовые соки, на самом деле, могут быть чрезвычайно опасны, заявляют исследователи из Университета Эмори в Атланте и Университета Корнелла в Нью-Йорке.

Учёные настаивают, что увлечение сладкими напитками, к числу которых отнесены и натуральные соки, может в результате привести к наступлению преждевременной смерти. Вопреки устоявшемуся мнению, что употребление фруктовых соков крайне благоприятно сказывается на состоянии организма, установлено, что польза такого напитка не столь значительна. Куда важнее, что фруктоза и большое количество глюкозы в его составе оказывают влияние на уровень липидов в крови и могут привести к появлению резистентности к инсулину, что влечёт за собой развитие диабета. В связи с этим позволительно в день выпивать не более 0,5 л сока, с которым поступит порядка 50 г сахара.

Вред могут нанести и, казалось бы, полезные витамины и минералы, которые в больших количествах оказывают сильную нагрузку на печень. В данном случае, стоит придерживаться принципа: больше – не значит лучше, потому что иной раз натуральный сок может оказаться вреднее колы. 

Сравнивая эффект от употребления фрукта и сока, ученые выяснили, что сахар из фрукта из-за клетчатки всасывается медленнее. При этом фрукт не провоцирует мощный выброс инсулина, на фоне чего чувство голода не настигает человека так быстро, как это происходит в случае с натуральными соками.

Впрочем, придерживаясь по-настоящему здорового питания, не обязательно делать ставку на одни лишь фрукты в их первозданном виде. Отличной альтернативой им могут стать смузи - измельчённые фрукты, овощи и зелень, которые, по заявлениям южнокорейских учёных, не только сохраняют витамины, микроэлементы и клетчатку, но также имеют высокую антиоксидантную активность и препятствуют развитию раковых заболеваний, диабета, а также болезней сердца и сосудов за счёт содержания большого количества фенольных соединений.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Сар
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

После пробуждения правильнее всего есть богатую клетчаткой пищу, а сократить углеводы и...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ