Врачи развеяли миф об опасности спорта после 40

Повреждение суставов и развитие остеоартроза может грозить тем, кто злоупотребляет физической активностью. К такому мнению пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Многие люди считают, что после 40 лет со спортом нужно «завязывать», так как, по их мнению, физические нагрузки отрицательно скажутся на их здоровье. Но у врачей и опытных тренеров есть другое мнение на этот счёт.

Если занимающийся человек будет пренебрегать советами относительно интенсивности и нагрузок, то спорт будет опасен и в молодом возрасте.

Если человек чувствует потребность в занятиях спортом даже в 40 лет – не стоит игнорировать свои желания. В этом возрасте подход к тренировочному процессу будет немного серьёзней, чем раньше. Рекомендуется обратиться к своему терапевту для консультации, убедившись, что противопоказаний нет.

Рекомендуется практиковать занятия с персональным тренером, либо обратиться к опытному инструктору для того, чтобы он составил программу тренировок, подстроенную именно под вас.

Силовые нагрузки с правильно поставленной техникой не способны навредить ни суставам, ни позвоночнику. Также полезно совмещать тренировки в зале с аэробикой и растяжкой, которые способны плодотворно действовать на все группы мышц.

Перед тренировкой необходима разминка в виде ходьбы или лёгкого бега не менее десяти минут. После тренировки обязательна заминка.

Но для достижения результата необходима не только регулярность тренировок, не стоит забывать и про питание. В рационе человека, занимающегося спортом, всегда должен присутствовать белок, клетчатка полезные жиры и, преимущественно, медленные углеводы. От алкоголя и жирной пищи стоит отказаться из-за большой нагрузки на печень.

Именно поэтому гибкое, подтянутое и здоровое тело – награда, которая достаётся трудолюбивым.