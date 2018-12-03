Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Вчера, 22:58 \\ Здоровье

После пробуждения правильнее всего есть богатую клетчаткой пищу, а сократить углеводы и соль.

Избежать проблем при диабете поможет разумно подобранный рацион. Инсулинозависимым следует отказаться от приёма жареного бекона, хлопьев и сливочного масла. Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем. После ночного сна следует есть различные злаки. Несладкие мюсли – отличный вариант завтрака при диабете. Помимо зерновых следует взять на вооружение куриные яйца. Проведенные исследования доказывают, при таком рационе уровень сахара понизится. Злаки богаты клетчаткой, которая положительно влияет на здоровье. Согласно статистике, риск развития диабета уменьшается на 38% при регулярном употреблении яиц на завтрак.

Профилактикой болезни считается большое количество овощей и фруктов, ограничение сладостей и сдобы в рационе, активный образ жизни. Минимальный норматив по ходьбе составляет 40 минут в день. В этом случае сжигаются калории и риск развития болезни снижается. По достижении возраста 45 лет следует ежегодно посещать доктора. Стоит исключить из рациона сладкие мюсли, поскольку они способствуют набору массы. Ожирение же приводит к диабету второго типа.

Можно выделить такие предварительные симптомы диабета: сухость во рту, неутолимое чувство жажды, снижение работоспособности, усталость при отсутствии больших физических нагрузок. При их наличии требуется немедленно посетить врача и сдать анализы. Медики определяют уровень глюкозы, взяв кровь с пальца. На основании этого анализа делаются выводы о наличии у пациента диабета.

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Автор - Николай Самойлов
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