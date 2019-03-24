Холодная вода сужает сосуды - Прохладные напитки в жару ведут к болезням мозга

Кровь не поступает к мозгу, результат - ишемия. Также страдают пищевод и лёгкие.

С приходом лета люди стали больше пить прохладные напитки, потому что она облегчает организм в жару. Врачи советуют не увлекаться, поскольку последние исследования доказали вред прохладительного напитка.

Оказалось, что холодная вода сужает кровеносные сосуды, что ведёт к болезням головного мозга. Если кровь не поступает к мозгу в должном количестве, это может привести к ишемии. Медики отмечают, что основными признаками нарушений являются головные боли, утомляемость, забывчивость, а также нарушение координации.

Правда, говоря о заболеваниях головного мозга, следует сказать и о продуктах, которые также ведут к сужению сосудов. Медики отмечают, что следует внимательно подходить к составлению своего рациона. К ним стоит отнести сливочное масло, свинину, колбасные изделия и сыр. Полностью продукты исключать не стоит, но ограничить их количество можно.

Возвращаясь к холодной воде, стоит отметить, что она наносит вред не только головному мозгу, но также и пищеварительной системе, поскольку мешает переваривать пищу, укрепляя жиры в крови. К тому же образует избыток слизи в дыхательной системе, что часто ведёт к увеличению риска инфекционных заболеваний.