Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сегодня, 14:56 \\ Здоровье

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения уровня сахара.

Диабет риск 2 типа может можно путем внесения некоторых изменений в диету или образ жизни. Избежать симптомов и признаков высокого уровня сахара в крови, если соблюдать особые правила, говорят медики. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию. Снизить риск развития симптомов диабета можно, если регулярно употреблять мюсли. Об этом говорится в медицинском веб-сайте Medical News Today. Но, если вы решите съесть мюсли на завтрак, лучше использовать несладкое миндальное молоко вместо обычного коровьего. Также экспертами назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа.

«Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон - все это популярные продукты для завтрака, но они не полезны для здоровья и могут быть плохим выбором для людей с диабетом 1 или 2 типа. Лучший завтрак - это завтрак с высоким содержанием клетчатки, но с низким содержанием сахара, углеводов и соли», - говорят эксперты.

Волокно в злаках может помочь человеку контролировать уровень сахара в крови, но многие популярные бренды злаков содержат много сахара и мало клетчатки, включая те, которые производители рекламируют как полезные для здоровья. Несладкие мюсли с несладким миндальным молоком предлагают волокно богатая альтернатива с низким содержанием сахара. Люди могут использовать правило пяти-пяти - 5 г клетчатки и менее 5 г сахара на порцию. Между тем также можно снизить риск высокого уровня сахара в крови, съев яйца на завтрак. Люди, которые едят больше всего яиц, имеют до 38%меньше шансов заболеть диабетом 2 типа, по сравнению с теми, кто ест меньше яиц, говорят исследователи.

Они также могут помочь пациентам с потерей веса. Ожирение само по себе является фактором риска для диабета 2 типа. У многих людей может быть диабет, даже не зная об этом, потому что симптомы не обязательно заставляют чувствовать себя плохо. Общие симптомы диабета включают неутолимую жажду, чувство сильной усталости и выделение большего количества мочи.

«Поговорите с врачом, и вы можете снизить риск заболевания, соблюдая здоровую сбалансированную диету и делая регулярные физические упражнения. Каждый должен стремиться выполнять как минимум 150 минут умеренной интенсивности каждую неделю», - говорит эксперт.

То есть, назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа и тем самым эксперты призывают контролировать питание даже людям с ожирением, которые находятся в группе риска.

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Автор - Ольга Милославская
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