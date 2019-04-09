Учёные нашли способ лечить диабет 1 типа

Для этого понадобится пересадка фрагмента поджелудочной железы от здорового человека.

Испанские учёные приблизились к эффективному методу борьбы с диабетом 1 типа. Это заболевание случается у людей, чья поджелудочная железа перестаёт вырабатывать инсулин. Этот гормон понижает уровень сахара в крови. Суть лечения заключается в пересадке группы клеток здоровой поджелудочной железы, продуцирующих инсулин. Островок таких клеток должен прижиться у пациента с диабетом.

Ранее метод с пересадкой клеток поджелудочной железы не получалось внедрить, так как пересаженные клетки отторгались организмом. Из-за этого у больного человека могли возникнуть воспалительные процессы. Испанские учёные нашли способ безопасной трансплантации. Для этого используются специальные микрокапсулы, которые проходят магнитную очистку. В эти капсулы помещаются здоровые инсулин-вырабатывающие клетки, после чего всё это помещается в поджелудочную железу человека, у которого диагностирован диабет. Таким методом это заболевание можно лечить. Свою разработку специалисты проверили на лабораторных крысах с сахарным диабетом. Уровень глюкозы в крови грызунов нормализовался и продержался 17 недель. Единственной помехой для лечения человека может стать сопутствующий курс препаратов для подавления иммунитета. В эти периоды пациент имеет высокий риск заболеть другими заболеваниями.