Врачи бьют тревогу: вегетарианство опасно для детей

Животные жиры и аминокислоты жизненно важны для роста ребёнка – специалисты обеспокоены новой модой молодых родителей на переход к растительной пище.

Бельгийские врачи из Королевской академии медицины сообщают о том, что при вегетарианской системе питания можно спровоцировать осложнения при росте тела ребёнка. Специалисты настаивают на официальном установлении ответственности со стороны родителей, которые пытаются перестроить питание своих детей полностью на растительное.

«Волну» беспокойств спровоцировала печальная статистика детских смертей. Комиссия во главе экспертов изучила случившуюся ситуацию: 3% от всего населения детей Бельгии вынуждены придерживаться строгой диеты, исключающей все продукты животного происхождения. специалисты сообщили о том, что данные действия являются неуместными, так как потребление важнейших аминокислот и животных белков стимулирует нормальное развитие и рост организма малыша.

Сторонники вегетарианства, фруктарианства и прочие экоактивисты раскритиковали идею Минздрава в «пыль», назвав их идею "невежественной чепухой" и заявили о том, что "хорошо спланированная веганская диета" идеально подходит и детей.

Эксперты ответили на это тем, что вегетарианская диета безопасна лишь в том случае, когда ребёнок достигнет подросткового возраста и на это будут медицинские показания. Кроме этого, им необходимы витамины и добавки.

В современном понимании вегетарианство – это намного больше, чем просто отказ от мяса и других продуктов животного происхождения, вплоть до меда. Данный образ жизни навеян моральными принципами. Например, многие наши соотечественники, придерживающиеся вегетарианства, пришли к этому благодаря йоге, которая способствует улучшению самочувствия, приливу энергии и гуманному отношению к животному миру.

Также существуют различные подвиды вегетарианства. Наиболее строгим считается веганство, которое не подразумевает употребление красного мяса и птицу, а также морепродуктов, яиц, молочных и пчеловодческих изделий. Приверженцы этого варианта потребляют исключительно растительную пищу.

Статистика показывает, что более 50% россиян положительно относятся к растительному питанию, но при этом не все из них следуют подобному способу. Согласно последней статистике количество вегетарианцев в России достигает 4%, а во всём мире около 10%.