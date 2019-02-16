Ученые открыли вред от занятий йогой

Немецкие ученые из Университета Мангейма открыли вред от занятий йогой. Предполагается, что после медитаций человек должен проявлять склонность к самопожертвованию и демонстрировать отказ от собственного «я». Но результаты оказываются противоположными.

Результаты научных исследований, которые касались духовного состояния человека после медитаций, опубликовали ученые из Германии.

Специалисты 15 недель вели наблюдение группой людей, которая практиковала йогу. До начала эксперимента они никогда не сталкивались с этим видом практик. Кроме того, все участники заполнили специальные анкеты, в которых оценивали себя, свою самооценку и проводили сравнение своей личности с другими людьми из группы.

После окончания курса йога все снова заполнили такую же анкету. Ученые выявили, что все участники отметили рост уровня самосовершенствования.

Аналогичные результаты были получены и в следующем исследовании, где 162 человека регулярно занимались медитацией. Они также в конце курса оценивали свой уровень самосовершенствования выше, чем у других людей из группы.

В связи с полученными данными, ученые заговорили о вреде занятий йогой. Современные виды этой практики в корне меняют изначальные задачи, которые сводятся к тому, чтобы отказаться от своего «эго» и достичь воссоединения с духом. Вместо этого у людей отмечается повышенный уровень любви к себе.