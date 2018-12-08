Гестационный диабет: Как распознать болезнь при беременности

Сегодня, 21:52 \\ Здоровье

Несколько советов помогут сохранить здоровье матери и ребенка.

Гестационный диабет - это особая форма диабета, которая возникает во время беременности, когда организм перестает вырабатывать или адекватно реагировать на инсулин, но после беременности он обычно проходит. Это связано с тем, что организм перестает должным образом реагировать на инсулин, уровень сахара в крови повышается и вызывает симптомы диабета . Несмотря на свою скоротечность, это все же болезнь и она несет определенные риски для здоровья беременной женщины и плода.

Среди рисков, врачи, прежде всего, обращают внимание на возможность преждевременных родов, избыточного веса ребенка, повышения артериального давления у женщины. Дополнительная сложность при выявлении диабета в том, что его симптомы могут протекать незаметно на фоне общего изменения состояния организма.

Эксперты рассказали, как распознать болезнь при беременности. Беременной женщине следует обратиться к специалисту, если она чувствует усталость, снижение остроты зрения, постоянную жажду, дискомфорт в мочевом пузыре и половых органов, тошноту, частые позывы в туалет. Обычно эти симптомы и так присутствуют во время беременности, но это не повод их игнорировать.

С подобными жалобами надо идти к врачу. Только он сможет сделать правильный вывод на основании взятых анализов. В зависимости от результатов скрининга врач назначит лечение, если в нем будет необходимость. Кроме того, специалист оценит влияние состояния беременной женщины на развитие и самочувствие плода. Обычно будущим мамам не назначают медпрепараты. Для нормализации сахара в крови используют специальные диеты и физические нагрузки.

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Автор - Шура Аш
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