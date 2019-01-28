Учёные выявили, что брокколи помогает бороться с раком

Сегодня, 14:18 \\ Здоровье

Это стало известно в результате проведённых опытов. Овощ содержит специальный фермент, который не даёт развиваться раковым клеткам.

 Онкологические заболевания забирают миллионы жизней в год по всему миру. Учёные пытаются найти действенные методы лечения этих болезней. Возможно, недавнее исследование поможет им в этом. Учёным удалось выяснить, что брокколи помогает бороться с раком.

Исследование проводилось на лабораторных мышах в медицинской школе Гарвардского университета. Его результаты опубликованы в нескольких престижных научных журналах. Учёные предположили, что особое вещество, содержащееся в овоще может иметь потенциал как для профилактики так и для возможно лечения некоторых видов рака.

«Мы нашли нового важного игрока, который ведет путь, критический для развития рака. Это фермент, который может быть ингибирован природным соединением, найденным в брокколи и других крестоцветных овощах» - говорит Пьер Паоло Пандольфи, доктор медицинских наук, директор Онкологического центра и научно-исследовательского института рака в Медицинском центре в Бостоне.

Он объяснил, что многие виды рака демонстрируют низкий уровень белка PTEN. Пандольфи и его коллеги в попытке выяснить, есть ли возможность восстановить защитную функцию PTEN, выявили другой белок под названием WWP1. Он мешает нормальной работе PTEN.

При поиске соединений, которые могли бы отключить WWP1, они обнаружили индол-3-карбинол (I3C), найденный в брокколи и других подобных овощах, таких как цветная и брюссельская капуста. Команда дала эту смесь мышам, предрасположенным к раку и выяснила, что I3C смог восстановить работу PTEN.

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Автор - Катерина Рождественская
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