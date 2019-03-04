Скорая помощь при головной боли? Медики рассказали, как быстро облегчить мучения

Нужно давить на точки: третий глаз, на ухе, на ноге. Занимает несколько минут и не отвлекает от дел. Временно облегчает боль.

Головные боли - распространённое заболевание, им страдают как пожилые люди, так и молодёжь. Их сложно предотвратить, поскольку боли вызваны разными факторами: недостаток сна, неприятные запахи, давление и другие.

Медики рассказали как быстро облегчить мучения, предотвратив возникновение недуга. Скорая помощь при головной боли — точечный массаж, который является профилактическим средством и не занимает много времени. Его можно делать прямо на рабочем месте, не отвлекаясь от повседневных дел.

К главным точкам давления стоит отнести такие как третий глаз, место под затылком, ухо и другие. Стимулированием этих мест помогает не только улучшить состояние здоровья, но также восстановить баланс в организме.

Например, третий глаз находится между бровей, это место нужно массировать на протяжении минуты 2-3 раза с равными интервалами во времени. Отмечается, что массаж облегчает напряжение глаз. Также есть точка расслабления, которая находится между большим и указательным пальцами: если сжать эту область пальцами другой руки, приходит облегчение.

Кроме того, стоит сказать про затылочную часть: эта точка соединяет голову и позвоночник, находится между слиянием двух мышц. Данный способ помогает в борьбе с головной болью, вызванной сильной заложенностью носа и простудой.

Также стоит сказать про ухо и ноги. Если говорить о первом, то на ухе есть пять облегающих боль точек и они находятся на расстоянии одного пальца. Их следует удерживать несколько секунд. Что касается ног, то точка расположена между первыми двумя пальцами, её тоже стоит нажимать с некоторой периодичности.

При всём многообразии точек медики отмечают, что недопустимо использовать данный метод как единственное средство лечения. В случае длительного недомогания стоит обратиться за помощью к врачу. Также важно: к точечному массажу не должны прибегать беременные женщины и сердечники.