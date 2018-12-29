Учёные призывают опасаться приготовленной пищи

Термически обработанные продукты ведут к ожирению – так считают учёные из Национального института здравоохранению США.

При этом было отмечено, что именно свежая пища обладает обратным эффектом.

В очередной раз американские специалисты задались вопросом здоровья и провели месячный эксперимент, в котором приняли участие двадцать добровольцев до тридцати лет. Они питались три раза в день, пили бутилированную воду.

На протяжении первых двух недель испытуемые потребляли исключительно обработанную пищу. В рацион обработанного меню входил сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и выпечка.

Со второй половины месяца в рационе добровольцев присутствовали лишь необработанные продукты. В рамках натуральной пищи их кормили большим количеством фруктов и ягод, греческим йогуртом и оливковым маслом.

По окончанию эксперимента результаты показали, что в первые две недели люди потребляли на 500 калорий больше, чем в третью и четвёртую.

На второй недели эксперимента средняя прибавка в весе составила один килограмм и был установлен рост жировых отложений. Ближе к концу эксперимента, вес испытуемых приходил в норму, соответственно, пропадала жировая прослойка. Это связано с тем, что люди переходили на необработанную пищу.

Также учёные советуют не забывать про дневную активность и тренировки. Рекомендуется проходить за день не менее 10 тысяч шагов и выполнять силовые тренировки три раза в неделю.