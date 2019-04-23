Постоянно травмируют зрение: Солнцезащитные очки оказались опасными для глаз - медики

На материал и линзы стоит обращать внимание. От света развиваются травмы глаз: зрачок поглощает больше ультрафиолета.

Такой популярный аксессуар как солнцезащитные очки оказались опасными и могут нанести огромный урон. Об этом рассказали медики. Дело в том, что для глаз вредны не только ультрафиолетовые лучи, но и в принципе яркий свет.

В связи с этим обычные, дешёвые очки без UV фильтров, постоянно травмируют зрение: зрачок под тёмным стеклом не сужается, при этом ещё больше поглощая ультрафиолет. В результате в старости развиваются травмы глаз.

Здесь стоит отметить такие факторы как качество материалов и цвет линз. Если говорить о первом факторе, то есть два варианта: стекло и пластик. Стекло лучше тем, что гарантирует защиту от ультрафиолета, но при этом данный материал небезопасен: осколки могут повредить глаза.

Что касается пластика, то есть высококачественные очки, но их стоит покупать в специализированных ларьках, где защитное вещество в материале гарантировано. К числу таких напылений относятся фотохромные и фотозащитные покрытия. Они обеспечивают абсолютную безвредность пластика для глаз.

Также немаловажным фактором является цвет линз. Существуют фотохромные линзы, которые меняют цвет в зависимости от освещения, и это создаёт ощущение комфорта для глаз. И здесь важен тот момент, что стёкла должны быть затемнены одинаково, иначе глаза будут сильно уставать. Тёмные линзы можно заменить на розовые, жёлтые, серые.

Медики отмечают, что качественно подобранные очки помогут избежать многих заболеваний, а также бесконечной боли в глазах и слезливости. Глаза необходимо беречь.