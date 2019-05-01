Снотворное опасно для человека: Медики рассказали, как наладить сон без рисков

Сегодня, 08:32 \\ Здоровье

На аптечных полках можно найти массу разных снотворных. Но если вы окажитесь на приеме у хорошего врача, он сделает все возможное, чтобы вас уберечь от препаратов этой группы, объяснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Владимир Ковальзон.

 

По словам эксперта, использование снотворных грозит человеку еще большей опасностью, чем недосып. Дело в том, что такие препараты имеют в побочных эффектах дневную сонливость. Особенно снотворные противопоказаны тем людям, которые утром садятся за руль, в противном случае, возрастает риск попасть в ДТП.

В случае возникновения проблем со сном, Ковальзон рекомендует приобрести в аптеке специальные чаи, которые расслабляют и успокаивают организм, а также способствуют легкому засыпанию. Доктор советует пить препараты, которые содержат мелатонин – гормон сна.

Наладить режим поможет соблюдение некоторых правил. Налаживанию режима и установке биологических часов способствует сон в одно и то же время. Эксперты рекомендуют отказаться от гаджетов за час до сна, исключить любой свет во время отдыха, не потреблять много жидкости и проветривать помещение перед сном.

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