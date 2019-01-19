Увлечение сладостями может сигнализировать о слабоумии

Сегодня, 07:27 \\ Здоровье

Ученые из Бостонского университета объяснили, в каком случае увлечение сладостями может сигнализировать о таком заболевании, как слабоумие. Ранняя диагностика поможет вовремя предотвратить развитие фронтотемпоральной деменции.

 Слабоумие обычно проявляется у людей, возраст которых составляет 45-65 лет. Однако заболевание может проявить себя и позже. Медики напоминают, что симптомы так называемой фронтотемпоральная деменции (или же слабоумия) отличаются от тех, что сопровождают развитие болезни Альцгеймера или других похожих состояний.

Среди наиболее явных симптомов слабоумия ученые выделяют чувство тревожности, которое сопровождает человека при выполнении новых видов деятельности. При этом могут происходить изменения в поведении, которые не свойственны личности. Также ученые указывают на импульсивность и потерю мотивации.

Если данные симптомы сопровождаются изменениями пищевых привычек (преимущественно неожиданным увлечением сладостями), то это свидетельствует о развитии слабоумия. Однако самостоятельно ставить диагноз медики не рекомендуют. Одна лишь неожиданная тяга к продуктам с содержанием сахара не является признаком фронтотемпоральной деменции. В этом случае специалисты рекомендуют родственникам человека отправить его на диагностику, чтобы узнать диагноз наверняка.

Кроме того, увлечение сладостями при слабоумии может дополняться повышенной тягой к употреблению спиртных напитков. Однако благодаря современной медицине выявление заболевания на ранних стадиях позволяет успешно излечить слабоумие.

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Автор - Мария Титова
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