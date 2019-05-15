У 15 детей обнаружили ушные инфекции с помощью мобильного приложения

Такую идею впервые предложили инженеры из Вашингтона.

Проблема обнаружения ушных инфекций у детей стоит сегодня крайне остро. Ушная инфекция образуется чаще всего из-за скопления жидкости за барабанной перепонкой, после чего происходит воспаление. Такое воспаление еще называют отит.

Обнаружить такую инфекцию крайне сложно без хирургического вмешательства. Ситуация усугубляется тем, что ребенку трудно описать свои симптомы, из-за чего врачи не могут точно определить их причину. Помимо этого, симптомы отита часто бывают схожи с другими заболевании, не связанными с ушными инфекциями.

Инженеры из Вашингтона заявили о создании специального мобильного приложения, которое идентифицирует присутствие жидкости за барабанной перепонкой с помощью звуковых импульсов. Для диагностики необходимо иметь смартфон и специальный лист-трубочку, небольшого размера. С помощью этим двух приспособлений и происходит весь процесс обнаружения. Телефон подает серию звуковых сигналов через трубочку, вставленную в ухо. Затем сигнал отражается от барабанной перепонки и возвращается обратно в телефон. Идея заключается в том, что уши с жидкостью за барабанной перепонкой отражают звуковые волны не так, как обычные. Отмечается, что материал листа-трубочки и тип смартфона не влияют на результаты обследования.

Данное приложение инженеры уже протестировали почти на сотне детей. Инженеры отмечают, что у 15-ти младенцев от 8 до 19 месяцев удалось обнаружить данные ушные отклонения, или опровергнуть их. В дальнейшем специалисты намерены сделать приложение доступным для каждого жителя. Они считают, что это поможет родителям быстрее обнаружить причины плохого самочувствия ребенка и начать своевременное лечение.