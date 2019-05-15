У 15 детей обнаружили ушные инфекции с помощью мобильного приложения

Сегодня, 05:41 \\ Здоровье

Такую идею впервые предложили инженеры из Вашингтона.

Проблема обнаружения ушных инфекций у детей стоит сегодня крайне остро. Ушная инфекция образуется чаще всего из-за скопления жидкости за барабанной перепонкой, после чего происходит воспаление. Такое воспаление еще называют отит.

Обнаружить такую инфекцию крайне сложно без хирургического вмешательства. Ситуация усугубляется тем, что ребенку трудно описать свои симптомы, из-за чего врачи не могут точно определить их причину. Помимо этого, симптомы отита часто бывают схожи с другими заболевании, не связанными с ушными инфекциями.

Инженеры из Вашингтона заявили о создании специального мобильного приложения, которое идентифицирует присутствие жидкости за барабанной перепонкой с помощью звуковых импульсов. Для диагностики необходимо иметь смартфон и специальный лист-трубочку, небольшого размера. С помощью этим двух приспособлений и происходит весь процесс обнаружения. Телефон подает серию звуковых сигналов через трубочку, вставленную в ухо. Затем сигнал отражается от барабанной перепонки и возвращается обратно в телефон. Идея заключается в том, что уши с жидкостью за барабанной перепонкой отражают звуковые волны не так, как обычные. Отмечается, что материал листа-трубочки и тип смартфона не влияют на результаты обследования.

Данное приложение инженеры уже протестировали почти на сотне детей. Инженеры отмечают, что у 15-ти младенцев от 8 до 19 месяцев удалось обнаружить данные ушные отклонения, или опровергнуть их. В дальнейшем специалисты намерены сделать приложение доступным для каждого жителя. Они считают, что это поможет родителям быстрее обнаружить причины плохого самочувствия ребенка и начать своевременное лечение.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Доброверов
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ