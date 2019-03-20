Врачи назвали опасные осложнения диабета

Сегодня, 04:16 \\ Здоровье

Сразу несколько заболеваний в виде тяжёлых осложнений развиваются в организме больного − отечественные эндокринологи предупреждаю граждан о серьёзных последствиях болезни.

 

Одним из опасных последствий является кетоацидоз, который сопровождается, в первую очередь, запахом ацетона изо рта, сильной мигренью, сонливостью, повышенной усталостью, частым мочеиспусканием, сильными болями в области живота. При отсутствии медицинской помощи, данное состояние может привести к летальному исходу.

Не менее опасным считается гипогликемия, при развитии которой резко снижается уровень сахара в крови. Чаще всего это происходит при лечении диабета. Этому состоянию характерно повышенное потоотделение, бледность кожи и частая тревожность. При этих симптомах следует сразу же обращаться в больницу, иначе можно спровоцировать гипогликемическую кому или летальный исход.

Соответственно, гиперосмолярная некетоновая кома является тяжёлым осложнением при диабете. Главными симптомами этого состояния считаются судороги и мышечный гипертонус, а также частое мочеиспускание.

Еще одним осложнением считается синдром диабетической стопы, при которой у больного возникают сильные боли в ногах, затем развивается серьёзное поражение тканей и возникают грибковые инфекции.

Также при развитии диабета увеличивается вероятность возникновения глазных заболеваний и слепота.

Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что во всём мире от диабета страдает более 422 миллиона человек.

Напомним, что диабет возникает в том случае, когда организм не может правиться с уровнем глюкозы в крови. Он напрямую связан с обменом веществ в организме. Многие специалисты уверены в том, что главной причиной этого страшного недуга является ожирение.

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