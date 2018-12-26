Избавиться от вредных веществ: эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Сегодня, 02:09 \\ Здоровье

Жителям мегаполисов следует научиться воспитывать трепетное отношение к своему здоровью и стараться обращаться при первых симптомах к специалистам. Самые высокие эпидемиологические пороги достигаются именно в крупных городах, где люди небрежно относятся к своему организму и режиму дня, информирует заведующая Центром аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Дарья Фомина.

 

Самый безопасный способ снижения аллергенности продуктов – варка перед употреблением. Например, мясо или рыба варится в три захода, каждый раз бульон сливается, далее продукт используется по назначению. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России, профессор Алла Погожева.

Погожева акцентировала внимание на том, что из-за такого способа приготовления продукты отчищаются от различных загрязнителей, добавок и других вредных веществ.

Доктор биологических наук, микробиолог Светлана Чубатова отмечает, что зачастую человек сам нарушает нормы эпидемиологии в своем доме. Риск появления аллергических реакций повышается при несоблюдении простого правила, в редко проветриваемых помещениях нарушается воздухообмен. Эксперт советует с ответственностью отнестись к построению своего режима дня – не менее четырех часов в день, следует находиться на свежем воздухе.

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