Опасная пыльца: Медики назвали пять способов победить сезонную лихорадку

Каждый четвёртый страдает от симптомов аллергии. Врачи рассказали, как противостоять недугу.

Британский консультант-аллерголог Гленис Скаддинг рассказал, что в последнее время сезонная аллергия увеличивает масштабы распространения. 25% жителей планеты уже столкнулись с этим заболеванием.

Эксперты назвали пять основных способов, которые помогут победить сезонную лихорадку.

1. Найти правильное лечение. Медики настоятельно рекомендуют обращаться к специалистам, чтобы подобрать действенные препараты. Многие лекарства от аллергии продаются без рецепта, что способствует самолечению, которое может усугубить состояние больного. Не все антигистаминные препараты одинаково подходят для пациентов: некоторые могут нарушить когнитивные функции организма.

2. Принимать превентивные меры. Врачи советуют заранее принимать лекарства от аллергии: назальные спреи нужно начинать использовать за две недели до появления симптомов. По поводу препаратов можно проконсультироваться с фармацевтом.

3. Проверять количество пыльцы на улице. Эксперты рекомендуют узнавать на сайтах прогноза погоды о сезонах тополиного пуха.

4. Избегать попадания пыльцы в дом. Пух могут занести животные, поэтому их нужно хорошо проверять. Опасная пыльца также может прицепиться к одежде: после прогулки стоит принять душ.

5. Попробовать уменьшить негативные эмоции. Медики выяснили, что стресс может усугубить аллергию. Гормоны депрессии способны ускорить аллергические реакции.

Соблюдение этих правил поможет получать только радостные эмоции от жизни.